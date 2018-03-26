|«Настамнет»: в МО РФ заявили, что разработкой «Новичка» занимались США
|26.03.2018 11:20
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В России заявили о наличии документов, которые якобы указывают на то, что в США велась разработка газа «Новичок», заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко в эфире одного из телеканалов, сообщает ZN.ua.
По его словам, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганические вещества, которые обладали «сильным смертельным действием».
«Сейчас выясняется, что, судя из названия этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок», А234″, — заявил Рыбальченко.
Он представил документы, согласно которым соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США, однако отметил, что в следующих версиях базы данных они эти записи уже не обнаружили.
Рыбальченко также считает, что формулы, опубликованные в книге химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США, позволяют синтезировать подобное соединение «в любой подготовленной лаборатории».