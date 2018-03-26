|Пятерых человек, которые считались пропавшими без вести после пожара в Кемерово, нашли живыми
|26.03.2018 11:21
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Как выяснилось, эти люди не находились на месте трагедииВ российском Кемерове полиция нашла живыми пять человек, которые считались пропавшими без вести во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
Фото: tass.ru
Об этом сообщает главное управление МВД в Кемеровской области России .
Как выяснилось, эти люди не находились на месте трагедии.
Количество погибших достигло 64 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ на странице в Telegram.
"На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове" , - говорится в сообщении.
Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.
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