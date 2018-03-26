Как выяснилось, эти люди не находились на месте трагедии

Об этом сообщает главное управление МВД в Кемеровской области России .

Как выяснилось, эти люди не находились на месте трагедии.

Количество погибших достигло 64 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ на странице в Telegram.

"На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове" , - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.