В последнее время только разговоров и планов, об отдыхе или работу в Европе. Открылись новые возможности не только с безвизовым режимом, но и с введением бюджетных авиарейсов, пишет со ссылкой на .

Пока "серьезные намерения" на Украину выразили две международные компании: и . Каждая из них предлагает свои условия и ценовую политику:

в Украине

Майские акции уже опубликовали на официальном ресурсе, в списке - Украина, Польша и Венгрия. Если путешествовать компанией, то лучше купить WIZZ Discount Club: стандартное годовое членство в первом случае стоит 30 евро, а групповое (скидка распространяется на владельца и максимум 5-ти попутчиков) - 50 евро. При этом вы сэкономите 10 евро в все билеты, которые дороже 20 евро.

Сезонные скидки чаще только в пределах 20%, выгоднее путешествовать весной и поздней осенью - меньше людей и дешевле. В также существует отдельный календарь, где можно "поймать" скидку. Надо ввести в ленту поиска направление и месяц, а поисковая система покажет все возможные дни для полета и цены.

Дешевыми также будут недавно созданные рейсы и полеты из новых аэропортов. Сейчас, например, можно приобрести билеты из Вильнюса в Рейкьявик за 30 евро (20 евро с карточкой скидок).

Популярное направление - Вильнюс - , цены на май - стартовали от 749 гривен (17 мая), вернуться можно заплатив от 720 гривен (21 мая), а Варшава - Шарлеруа - Варшава обойдется от 410 гривен.

Впрочем, существуют и неудобства: так называемые второстепенные аэропорты, именно этим объясняется низкая стоимость билетов: есть дорога к самому городу обходится дороже, чем сам перелет. Например, чтобы доехать из Бове в Париж - нужно заплатить 420 гривен за билет на поезд, а с Пыжовице в Катовице - 190 гривен. Чтобы избежать такого советуют отдавать предпочтение ранним рейсам, которые не так переполнены.

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