"Рожеві вуса". Мухарский опубликовал песню, записанную в эмиграции. Видео
26.03.2018 11:25
Украинский шоумен Антин Мухарский на своем канале OrestLutiy в
YouTube разместил видео на песню "Рожеві вуса". В начале ролика
художник обозначил жанр произведения – "украинское шик-кабаре" – и
отметил проект как "Песни из эмиграции". Мухарский приглашает
приехать во Львов и отправиться в рейд по заведениям города. В
какой именно стране певец находится в эмиграции, он указывать не
стал. | Мухарский поет в жанре шик-кабаре Скриншот:
OrestLutiy / YouTube Мухарский покинул Украину в феврале 2018 года.
видео Видео:
OrestLutiy / YouTube