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"Рожеві вуса". Мухарский опубликовал песню, записанную в эмиграции. Видео
26.03.2018 11:25
Украинский шоумен Антин Мухарский на своем канале OrestLutiy в YouTube разместил видео на песню "Рожеві вуса". В начале ролика художник обозначил жанр произведения – "украинское шик-кабаре" – и отметил проект как "Песни из эмиграции". Мухарский приглашает приехать во Львов и отправиться в рейд по заведениям города. В какой именно стране певец находится в эмиграции, он указывать не стал.   | Мухарский поет в жанре шик-кабаре Скриншот: OrestLutiy / YouTube Мухарский покинул Украину в феврале 2018 года. видео Видео: OrestLutiy / YouTube

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