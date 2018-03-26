С началом этой недели стартует период, когда на протяжении одного календарного дня, на нас оказывают влияние сразу двое лунных суток. Чтобы быть в одном графике с энергиями Луны, рекомендую вам в понедельник отдельно не активничать, во вторник "включиться на полную", в среду продолжать действовать, а в четверг и пятницу переключить себя на радостные заботы о других. Поскольку вся эта рабочая неделя находится в периоде прибывающей Луны, то все эти дни можно покупать и продавать, начинать новые дела и делать первые шаги в новых для вас направлениях. Этим можно продолжать заниматься в субботу. А на воскресенье нужно запланировать для себя отдых.

В понедельник, 26 марта, мы особенно сильно будем чувствовать двойственность этого дня. Утро будет осложнено влиянием тяжелого 9-го лунного дня, но после полудня ситуация совершенно изменится. 10-е лунные сутки - это время светлых и многообещающих энергий. В этот день обязательно нужно найти время для переоценки своих планов. Пребывание Луны в Раке сделает этот процесс еще более глубоким и чутким. 10-й лунный день, в этом смысле, созвучен первым лунным суткам - все, что в это время запланировано, особенно в письменной форме, воплощается в жизнь гораздо легче и быстрее. Особое место в этот понедельник и первую половину дня во вторник нужно уделить общению с родственниками. Это период сохранения и укрепления семейных традиций и силы вашего рода.

Вторник, 27 марта - самый лучший день на этой неделе. С утра и до половины второго дня 10-й лунный день будет помогать вам правильно построить и "отшлифовать" ваши планы. А после обеда нужно начинать активно действовать, причем любое дело в этот день будет вам "по плечу", но тут есть два важных нюанса: не стоит заниматься в эти лунные сутки незнакомой деятельностью, и нельзя проявлять робость. Луна во вторник уже переместится в знак Льва, и это добавит всем смелости и уверенности в себе. Особое внимание уделите уже начатым делам: категорически не рекомендуется останавливаться и бросать начатое. 11-е лунные сутки будут продолжаться первую половину среды, следовательно на это время завершение важных дел запланировать можно.

В среду, 28 марта, большую часть рабочего дня на нас будут продолжать действовать благодатные 11-е лунные сутки - время побед, успехов и триумфа. Пассивность и сомнение в эти сутки недопустимы - если вы не найдете достойной цели, то энергии этого дня переполнят вас. Это может, что называется "вылезти боком" - ссоры, травмы и нелепые ситуации поджидают тех, кто не занят полезным и важным делом. В то же время сегодня нельзя рисковать, и начинать делать то, что вы раньше не пробовали. Успешными будут только те дела, которые ранее запланированы и хорошо продуманы. Ближе к вечеру в силу вступают 12-е лунные сутки - время щедрости и заботы о других людях. Он будет продолжаться почти весь завтрашний рабочий день.

В четверг, 29 марта, на нас влияют 12-е и 13-е лунные сутки. Некоторые астрологи называют эти лунные дни близнецами, потому что у них общие главные задачи - щедрость и даже жертвенность. В этот день хорошо делать подарки, благотворительные пожертвования, а также выполнять просьбы. Причем подарки должны быть нужными и востребованными. Кроме того нужно быть "правильным дарителем", и если вы раньше не обращали на это внимание, то в этот лунный день можно попробовать научиться искренне радоваться тому, что вы отдаете, без всяких "задних" мыслей и ожиданий взамен. Луна в Деве поможет вам поразмыслить над этим и сделать правильные выводы.

В пятницу, 30 марта, в течение рабочего дня на нас продолжают влиять кармические 13-е лунные сутки. А это значит, что время отдавать долги, дарить и жертвовать продолжается - таким образом вы имеете шанс исправить ошибки, допущенные в прошлом и заслужить “плюсики к карме». А в полшестого вечера начинается великолепный 14-й лунный день. Это один из самых удачных дней Лунного календаря, и его символ - Труба, говорит сам за себя. В эту пятницу вы обязательно услышите ее голос. А это значит, что не теряя времени надо следовать ее призыву. И это тот случай, когда вечерние пятничные развлечения могут оказаться очень удачными, яркими, насыщенными и плодотворными.

В субботу, 31 марта почти до семи часов вечера на нас продолжает оказывать влияние 14-й лунный день. В эту субботу категорически противопоказано сидеть сложа руки и лениться. Тем более, это последний день прибывающей Луны, и если вы не успеете сделать важную покупку, подписать необходимый документ, обсудить новое дело с важным человеком, то все это придется перенести как минимум на две неделе. Поэтому, встряхнитесь, оглянитесь вокруг и займитесь тем, что требует усилий и инициатив с вашей стороны. Полнолуние наступит уже около трех часов дня, следовательно вам нужно действовать быстро. Ну, а если у вас "все на мази" и под контролем, то есть еще одно универсальное занятие, которое я рекомендую абсолютно всем - это поход к парикмахеру. Стрижка в 14-й лунный день привлечет к вам улучшение финансового положения, увеличение собственности и благорасположение начальства.

Воскресенье, 1 апреля - 15 лунный день, и для общений, конструктивных дел и принятия решений он не подходит - это время соблазнов и провокаций. И, если вы еще с вечера субботы чувствуете раздражение и тревогу, значит в вашей жизни все идет по правильному "лунному расписанию". В это воскресенье у каждого из нас есть две задачи. Первая - проявлять сдержанность и не давать волю собственным отрицательным эмоциям. Вторая задача - помогать окружающим справляться с провокациями этого дня. Всем нам на помощь в этот день придёт юмор, но шутки и розыгрыши должны быть добрыми и веселыми. Если в течении этого дня вам удастся сохранить душевное равновесие, то вас ждет размеренный и приятный вечер. После восьми вечера наступят 16-е Лунные сутки, которые подарят нам успокоение и восторг.

А про то, как лучше спланировать следующую неделю, читайте в следующем выпуске лунного гороскопа на svodka.net в следующий понедельник.

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