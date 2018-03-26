Порошенко подпишет программу сотрудничества с НАТО на 2018 в ближайшее время - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что президент Украины Петр Порошенко подпишет программу сотрудничества с НАТО на нынешний год в ближайшее время.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время будет подписана годичная программа сотрудничества с НАТО уже Президентом", - сказала она на пресс-брифинге на тему "Актуальные вызовы имплементации Соглашения об ассоциации. Ход выполнения плана мероприятий на 2018 год" в понедельник в Киеве.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, в новой программе существенно увеличилось количество заданий, направленных на реализацию реформ, в частности, в сфере безопасности и обороны.

Также она отметила, что в программе заложено формирование национальной системы предупреждения и реагирования на современные угрозы национальной безопасности.

Кроме того, отдельным компонентом программы является деятельность платформы противодействия гибридным угрозам, обеспечения равных прав женщин и мужчин в секторе безопасности и обороны, создания системы государственного гарантирования качества оборонной продукции.

"В среду у нас состоится комиссия Украина-НАТО на уровне послов стран членов НАТО в Брюсселе, где мы сможем максимально представить положения национальной программы", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщалось, в средине февраля Кабинет министров Украины утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год.