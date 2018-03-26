|На Львовщине в аварии погиб военный комиссар
|26.03.2018 11:29
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ДТП произошло с участием автомобиля, который выехал на встречную полосуВо Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook .
Авария произошла около 20:30 в городе Дрогобыч.
33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военный комиссар. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.
Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Причины и обстоятельства аварии расследует полиция.
Напомним, 20 марта в результате столкновения между микроавтобусом и грузовиком в нидерландском городе Хелмонд погибли четыре человека.
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