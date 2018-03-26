23 марта Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за март. Об этом сообщили в ПФУ, передает

“23 марта 2018 года, в соответствии с графиком подневного финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. На их обеспечение направлено 30,5 млрд гривен”, - отметили в фонде.

Напомним, повышенные пенсии уже получили 15,3 тысячи пенсионеров-военнослужащих на общую сумму более 62 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что возвращение трудовых мигрантов пенсионного и предпенсионного возраста на родину и получение ими пенсий в Украине будет иметь негативное влияние на экономику страны.

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