«У него же видение гораздо более широкое, чем у обычного избирателя», убежден Песков

Каким будет новый срок президента России Владимира Путина, в интервью программе «Итоги недели» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информирует svodka.net.

«Новый Путин – это симбиоз Путина, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение. У него же видение гораздо более широкое, чем у обычного избирателя. Собственно, следовательно его и поддерживают. Люди знают: если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже часто доказывал, что он не популист», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что в первую очередь, глава государства займется реализацией положений, изложенных в послании Федеральному собранию, и формированием новой команды – как кабинета министров, так и Администрации президента. Песков отметил, что приоритет для Путина – внутренние дела, те вопросы, которыми он занимается «в ежедневном, круглосуточном формате».

18 марта 2018 года Путина переизбрали президентом России в четвертый раз. До этого он был президентом РФ в 2000–2008 годах (два четырехлетних срока) и занимает этот пост с 2012 года (к тем выборам президентский срок увеличили до шести лет).

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24 марта журнал Time показал обложку своего апрельского номера – на ней помещена фотография Путина с короной на голове и подписью «Восходящий царь». Российский президент появлялся на обложках Time и раньше.

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