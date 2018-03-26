По словам заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого, оснований говорить о кризисе между Украиной и Польшей нет, но единичные проблемы между странами есть. Цихоцкий: Между Украиной и Польшей ведется широкое сотрудничество в сферах образования, безопасности и исторической политики Фото: Bartosz Cichocki‏ / Twitter В качестве примера Цихоцкий привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры."Это досадный случай, но я хотел бы заступиться – мы не знаем о семейной истории этого человека, вероятно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата – мало ли кто на какой улице живет? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения", – заявил он. При этом он добавил, что оснований говорить о кризисе между Украиной и Польшей нет. Широкое сотрудничество ведется в сферах образования, безопасности и исторической политики."Есть лишь единичные проблемы. Например, мы не претендуем на право решать, чьими именами будут названы улицы украинских городов, но не можем молчать, когда украинские чиновники нам запрещают проводить поисковые работы и достойно хоронить останки наших предков; когда нас приравнивают к немецким и советским оккупантам – Польша никогда не была оккупантом Украины", – отметил Цихоцкий. Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. В МИД Украины на это ответили, что в стране нет антипольских настроений. 17 ноября 2017 года в Кракове прошло заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши. По итогам переговоров стороны согласились снять мораторий на поисково-эксгумационные работы в Украине и возобновить их. В администрации польского президента Анджея Дуды заявили, что приветствуют отмену моратория на проведение эксгумации поляков в Украине.13 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Петр Порошенко встретились в Харькове. Лидеры пришли к выводу, что исторические вопросы не должны влиять на стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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