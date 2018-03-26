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Ольга Фреймут здивувала фото з маленькою дитиною (ФОТО)
26.03.2018 11:34
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Відома телеведуча Ольга Фреймут влітку втретє стала мамою, народивши донечку Євдокію, втім, шанувальники досі не бачили крихітки, та й її старшого брата Валерія, який народився на рік скорше, теж.

Втім, днями зірка опублікувала фото з маленькою дівчинкою. Ольга й крихітка на фото позують на ліжку і чимало шанувальників було переконано - це Євдокія!

Сама ж телеведуча поспішила розвінчати чутки і дописала, що крихітка на світлині - її похресниця Габі, якій вона розповідала нову власну казку про кажана Жана.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 24 Бер 2018 р. о 2:08 PDT


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