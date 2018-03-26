Экспорт ягод из Украины к 2020г. может достичь 57 тыс. тонн - эксперт

Общий экспорт ягод вместе с "дикоросами" из Украины к 2020 году может составить 57 тыс. тонн, прогнозирует экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Согласно его докладу в ходе конгресса Global Berry, проходившего в Роттердаме, и опубликованного на Facebook-странице Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), экспорт культивируемых мягких ягод к 2020 году, вероятно, достигнет 40 тыс. тонн, а общий экспорт ягод вместе с "дикоросами" - 57 тыс. тонн.

"Доля свежих ягод в структуре экспорта культивируемых ягод (то есть всех ягод без "дикоросов") достигнет 40-44% по объемам и превысит 60% - по стоимости", - отметил знаток.

Украинский экспорт культивируемой голубики (черники) до конца 2020 года может достичь 8 тыс. тонн. При этом, по прогнозам А.Ярмака, экспортный объем дикой черники сократится до 15 тыс. тонн.

Согласно данным эксперта, за четыре года Украина увеличила экспорт культивируемых ягод в 19 раз (без учета "дикоросов"), экспорт свежих ягод возрос в 17 раз.

"Во-первых, потеря российского рынка стимулировала украинских фермеров искать более прибыльные ниши. Во-вторых, уменьшение доходов населения также заставило многих людей искать способы заработать больше денег - и обратить внимание на ягодоводство. В-третьих, украинские сборщики ягод, пребывавшие на заработках в Польше, получили там большой опыт, и по возвращению в Украину многие из них начали свой небольшой бизнес", - пояснил причины роста А.Ярмак.

Наиболее быстро, согласно докладу, растет доля малины - с 7% в 2014 году до 29% в 2017. В структуре экспорта культивируемых ягод доля малины достигла почти 60% (без учета "дикоросов").