По делу о пожаре задержали четырех человек

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ на странице в Telegram.

"На данный момент подтверждена гибель 53 человек", - говорится в сообщении.

В то же время российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧП сообщает, что в результате пожара погибли 55 человек.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что по делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.