Летательный аппарат днем ​​в течение нескольких часов курсировал от западного края Крыму вдоль его юго-западного и южного побережья

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, информирует " Интерфакс-Украина ".

По их сведениям, далекий американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший в воскресенье с авиабазы ​​Сигонелла на итальянском острове Сицилия, днем ​​в течение нескольких часов курсировал от западного края Крыму вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края до Сочи. Беспилотник совершил не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. Метров и скорости около 600 км / ч. Время американский беспилотник приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.

Перед этим в воскресенье утром этот самый беспилотник ВВС США совершил второй за последние двое суток многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе, во время которого он приближался на расстояние примерно от 40 до 60 км районов Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, граничащих с Луганской областью Украины. В тот момент, как и во время предыдущих полетов, он находился над Новопсковского района Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также большую часть территории приграничных областей России.