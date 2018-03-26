Европейскому бизнесу нужны понятные правила игры на украинском рынке – Игорь Плохой

Украинский рынок очень привлекателен для западных компаний, а инвесторы хотят и готовы вкладывать в украинскую экономику прямые инвестиции.

Об этом, комментируя возможность создания Национального бюро финансовых расследований, заявил народный депутат Украины IV и VI созывов Игорь Плохой.

«Западные инвесторы хотят заходить в Украину. Но их беспокоит не столько агрессивная бизнес-среда, сколько отсутствие прогнозированности и понимания действий государства по отношению к своим инвестициям и своему бизнесу. Существующие в нынешнем виде контролирующие органы вряд ли способны адаптироваться к европейским правилам, следовательно изменить отношение государства к бизнесу можно только путем создания новых органов», – считает Игорь Плохой.

Экс-парламентарий напомнил, что проводимая судебная реформа должна повысить доверие бизнеса к системе правосудия и обеспечить более высокую выполняемость решений украинских судов.

«Западный бизнес хочет понимать, что, зайдя в Украину, в случае неправомерных действий каких-либо органов власти он сможет защитить свои права в суде. Сейчас же, если инвесторы получают положительные судебные решения, очень часто такие решения попросту не исполняются», – заявил Игорь Плохой.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что закон о Национальном бюро финансовых расследований будет принят в этом году.