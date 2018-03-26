Суд арестовал Савченко 23 марта Фото: ЕРА "Ми согласовали апелляционную жалобу. Сейчас повезем ее в Апелляционный суд и официально сдадим. Где-то через пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение", – сказал он.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко суд арест нардепа через Теги: политика