Столкновения начались после того, как Пучдемон 25 марта являлся задержан полицией Германии

Столкновения начались после того, как Пучдемон 25 марта являлся задержан полицией Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями, пишет ВВС .

На акцию протеста против ареста Пучдемона и нескольких его соратников в Барселоне вышли, по оценкам агентства Efe, около 55 000 человек. Они скандировали: "Свободу политзаключенным!" и "Позор Европе!".

Акции протеста прошли и в других городах Каталонии, в том числе в Жироне, мэром которой был Пучдемон, и Таррагоне.

Напомним, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. К нему был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредил, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон пытаться управлять Каталонии на расстоянии.