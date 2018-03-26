Завод по своему профилю не имеет никакого отношения к автомобилестроению, даже к крупноузловой сборке автобусов.

В «ДНР» сменили предприятие, через которое будут имитировать наличие в «республике» собственной «автомобильной промышленности». Это следует из сообщения так называемого «министерства промышленности и торговли ДНР», информирует svodka.net.

Как сообщалось ранее, оккупационные власти часто заявляли, что наладили собственную сборку автобусов «Донбасс», которые на проверку оказались российским «ПАЗиками», пригнанными в «ДНР» в готовом виде своим ходом. «Сборочный цех», по информации сепаратистской пропаганды, якобы функционирует на донецком заводе «Донецкгормаш».

Однако в сообщении так фейкового «министерства промышленности и торговли ДНР» говорится, что оккупационная власть Новоазовска подписала договор на поставку автобусов «Донбасс», произведенных в республике, с «государственным» предприятием «Донецкий энергозавод».

«Директор ГП «Донецкий энергозавод» обратил внимание, что предприятие развивает новый вид деятельности – изготовление коммунального автотранспорта», — говорится в сообщении.

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Между тем, данный завод по своему профилю не имеет никакого отношения к автомобилестроению, даже к крупноузловой сборке автобусов.

В террористической «ДНР» в августе 2017 года с помпой презентовали два автобуса якобы «собственного производства». На самом деле машины оказались российскими «ПАЗами», на которые просто-напросто прикрутили «республиканский» логотип «Донбасс». Позже очевидцы видели, как около 10 таких же автобусов своим ходом въезжали на оккупированную территорию Донецкой области. Позже оккупационные власти выдали их за собраннные в «ДНР».

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