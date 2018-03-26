В ночь на понедельник, 26 марта, в Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, сообщает Московский комсомолец.

По полученным данным, Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова.

Он жаловался на слабость и боли в области сердца, скорую ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Сергей Мавроди создал компанию МММ в 1992 году. Она быстро набрала слава и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. По различным оценкам, число пострадавших от МММ людей достигло 10-15 миллионов человек.

В 2007 году Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за обман. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

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