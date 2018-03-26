Пассажир в киевском метро перевозил в сумке 2,5 кг похожего на порох вещества – полиция

На станции киевского метрополитена "Вокзальная" в сумке у 25-летний молодого человека полицейские обнаружили 2,5 кг вещества, похожего на порох.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции г.Киева, во время несения службы полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал.

"Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом", - сказано в сообщении.

На место происшествия вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.

Специалисты изъяли 2,5 кг неизвестного вещества, похожего на порох.

Пассажиром оказался 25-летний уроженец Полтавской области.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.