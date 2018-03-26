В министерстве социальной политики рассказали, когда украинцам ожидать перерасчета субсидий

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что автоматический перерасчет субсидий на основе доходов граждан будет сделан в апреле.

Но в уточнили, что такие перерасчеты будут осуществляться в мае, передает .

«Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре – на отопительный сезон», – уточнили в министерстве.

Получается, что автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется два раза в год – в мае и октябре, но точно не в апреле.

Важно знать, что перерасчет может быть произведен в любое время, только при наличии индивидуального запроса получателя.

«Например, человек стал пенсионером или перестал работать, и получает один доход – пенсию, – тогда он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, для учета его актуальных доходов», – сообщили в Минсоцполитики.

Также там отметили, что в апреле субсидии пересчитают из-за того, что это не полный отопительный месяц, но не на основе доходов.

Пересчет субсидий проведут на тех условиях, которые действовали в октябре 2017 года, когда назначались «зимние» субсидии.

И только в мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

Напомним, украинцев начали массово и одновременно лишать льгот и субсидий.

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