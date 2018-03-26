На станции "Вокзальная" киевского метро полицейские обратили внимание на мужчину, который сильно нервничал. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мужчина перевозил несколько небольших мешков с порохом Фото: kyiv.npu.gov.ua "Полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом", – рассказали в полиции.Задержанный – 25-летний уроженец Полтавской области. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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