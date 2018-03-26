|А пока нефть по семьдесят – Вова может спать совершенно спокойно
|26.03.2018 12:33
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Тут либеральная общественность опять ждет революции из-за свалки в Волоколамске.
Она ждала революции дальнобойщиков из-за "Платона". Потом революции фермеров на Кубани. Потом революции экологов в Новохоперске. Революции кущевских из-за Цапков. Революции шахтеров в Гуково. И каких только революций не, пишет в ФБ , передает
Каждый раз, когда я говорил, что ничего не будет, мне убежденно доказывали, что я ничего не понимаю, протестные настроения в это раз сильны, и что теперь-то люди точно не стерпят. В итоге "мощнейшие протестные настроения" каждый раз заканчивались ничем.
Либеральная общественность так
них*я ничего и не поняла про свой народ.
В комментах Александр Плющев меня поправляет, что Навальный в Волоколамск не приезжал, мой косяк, верно. Было только лишь предложено его позвать. Ну, революционно настроенные жители ответили на это предложение так, как ответили - "радикалы нам не нужны".
Рейтинг Путина в Волоколамске,
напомню, шестьдесят семь процентов. И это его настоящий рейтинг в
целом по стране.
Когда ж вы уже наконец поймете, мои дорогие прекраснодушные идеалистические либеральные друзья. Они не решают политические вопросы. Их в целом ВСЕХ ВСЁ УСТРАИВАЕТ. За исключением мелких точечных проблем. Например, одной отдельно взятой свалки. А в остальном они - за Путина, Крымнаш, против радикалов.
Не будет здесь никакой
революции. Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни
революции помоек.
А пока нефть по семьдесят - Вова
может спать совершенно спокойно. Хоть со свалками, хотя без. Хоть
всех детей в Волоколамске потрави - не нужен им Навальный.