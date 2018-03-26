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Экс-жена Джигарханяна: У него зарплата немаленькая
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26.03.2018 12:36
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Бывшая жена российского актера и режиссера Армена Джигарханяна,
пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее экс-супруг
имеет не менее 1 млн руб. Цымбалюк-Романовская: Странно слышать,
когда друзья Джигарханяна рассказывают журналистам, что он ушел от
Виталины с мелочью в кармане. Это ложь Фото: Виталина
Цымбалюк-Романовская / Facebook Об этом она рассказала
изданию "Комсомольская правда"."До 2002 года, когда у него случился
инсульт, Армен Борисович очень много работал. Да и сейчас зарплата
немаленькая – около 300 тыс. руб. (около 137 тыс. грн. – ) в месяц,
если с двумя выходами на сцену в спектаклях. Если без выходов,
только голый оклад как президента театра – 100 тыс. руб. (более 45
тыс. грн). Плюс пенсия народного артиста СССР, которую он получает
на сберкнижку. Это около 40 тыс. руб. (примерно 18 тыс. грн).
Думаю, накопилось не меньше 1 млн руб. (около 500 тыс. грн)", –
заявила она.По словам Цымбалюк-Романовской, у Джигарханяна всегда
были наличными несколько сотен тысяч рублей, которые он хранил в
сейфе."Поэтому странно слышать, когда его друзья рассказывают
журналистам, что Джигарханян ушел от Виталины с мелочью в кармане.
Это неправда", – скахала бывшая жена актера.Развод
Джигарханяну дал суд 27 ноября 2017 года. Апелляцию на
решение о разводе подавали юристы его супруги.Актер узаконил
отношения с Цымбалюк-Романовской в 2016 году. К этому моменту они
были знакомы 15 лет.16 октября Джигарханян назвал свою жену
"вором" и сказал, что она "повела себя гнусно". По данным
телеканала "Россия 1", режиссер заподозрил супругу в желании
завладеть бюджетом его театра.Представитель жены Джигарханяна
предупредил, что после развода актера могут поместить в хоспис
как нетрудоспособного человека. 20 октября стало известно, что
Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора
театра под руководством Джигарханяна, уволилась по
собственному желанию.
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