В понедельник, 26 ареля, в американском штате Флорида, в городе Майями первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг престижного турнира WTA категории Mandatory, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что в матче третьего раунда четвертая ракетка мира в трехсетовом матче обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Несмотря на поражение в первом сете, украинка собралась и буквально камня на камне не оставила от соперницы во втором.

В решающем сете наша украигнка сразу же повела 3:0. По ходу сета Гаврилова пыталась отыграться и несколько раз зарабатывала брейк-поинты, но все-же украинка выстояла, сделала еще один брейк и довела матч до победы.

Кроме этого, в следующем матче Свитолина сразиться с австралийской теннисткой 20-летней Эшли Барти.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в субботу, 17 марта, в китайском городе Шенчьжен завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, на котором 15-летняя украинка Марта Костюк уступила россиянке Анне Калинской .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира