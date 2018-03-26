Концерты исполнителя пожелало организовать правительство Южной Кореи. Ожидается, что музыкант PSY выступит на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне.

Автор нашумевшего хита Gangnam Style PSY отправится гастролировать по Северной Корее. Выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи. Об этом пишет The Guardian, информирует svodka.net.

По информации издания, музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года.

Известно, что PSY выпустил два новых музыкальных видео в мае прошлого года на песни I LUV IT и New Face.

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