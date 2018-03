Знаменитый автор хита Gangnam Style отправится с гастролями в КНДР (ВИДЕО) Концерты исполнителя пожелало организовать правительство Южной Кореи. Ожидается, что музыкант PSY выступит на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне. Автор нашумевшего хита Gangnam Style PSY отправится гастролировать по Северной Корее. Выступления музыканта в КНДР пожелало организовать правительство Южной Кореи. Об этом пишет The Guardian, информирует svodka.net. По информации издания, музыкант может выступить на мероприятиях в столице КНДР Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля этого года. Известно, что PSY выпустил два новых музыкальных видео в мае прошлого года на песни I LUV IT и New Face. Читайте: Второй клип автора Gangnam Style преодолел отметку в миллиард просмотров (ВИДЕО)



