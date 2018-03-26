|
Климпуш-Цинцадзе заявила, что ситуация с Савченко негативно на Украину не повлияет, если будет соблюдено законодательство
|
26.03.2018 12:44
|
Для Украины очень важно, чтобы следствие в отношении
внефракционного нардепа Надежды Савченко проходило в соответствии с
верховенством права, заявила вице-премьер-министр по вопросам
евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе (на фото)
отметила, что украинской стороне нужно будет объяснять
международным партнерам ситуацию с Савченко Фото: EPA "Я уверена,
что для нас очень важно, чтобы следствие шло в соответствии с
верховенством права. И если этот процесс будет понятным и будет
соответствовать праву, то, я думаю, что никаким негативным способом
эта ситуация не повлияет на Украину", – отметила она.Вице-премьер
добавила, что украинской стороне нужно будет объяснять
международным партнерам произошедшее.22 марта Верховная
Рада лишила Савченко прикосновенности и дала согласие на ее
задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права на залог. Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.26 марта защита Савченко заявила, что
сегодня подаст апелляцию на ее арест.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира