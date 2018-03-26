Для Украины очень важно, чтобы следствие в отношении внефракционного нардепа Надежды Савченко проходило в соответствии с верховенством права, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе (на фото) отметила, что украинской стороне нужно будет объяснять международным партнерам ситуацию с Савченко Фото: EPA "Я уверена, что для нас очень важно, чтобы следствие шло в соответствии с верховенством права. И если этот процесс будет понятным и будет соответствовать праву, то, я думаю, что никаким негативным способом эта ситуация не повлияет на Украину", – отметила она.Вице-премьер добавила, что украинской стороне нужно будет объяснять международным партнерам произошедшее.22 марта Верховная Рада лишила Савченко прикосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26 марта защита Савченко заявила, что сегодня подаст апелляцию на ее арест. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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