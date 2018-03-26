Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» пообещала на следующем брифинге представить «исторический подарок» министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону.



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Она напомнила о заявлениях британской стороны, которая допустила сравнение чемпионата мира 2018 года в России с Олимпиадой 1936 года в Германии, передаёт РИА Новости.

«Дай хотя какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацистской Германией в таких публицистических целях. Для чего это делается? А очень просто. Как раз отсутствие любых аргументов, которые могли бы сработать на Терезу Мэй», — сказала дипломат.

Она добавила, что также это делается с целью «придумать образ врага».

«Давайте дождёмся, я думаю, четверга, и на брифинге я вам обещаю такой исторический дар и Борису Джонсону, и всем! Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хотя как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный ответ и дар. Сюрприз», — подчеркнула она.

Ранее в Кремле отметили, что считают недопустимым тот факт, что Джонсон сделал подобное сравнение.

21 марта министр в ходе заседания согласился с утверждением о том, что Россия якобы использует ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — с целью улучшить имидж страны.

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