Постепенно все сферы жизни так или иначе подвергаются компьютеризации. Сложно представить современную семью баз ПК или работу любого офиса, где отсутствует подобная техника

Предназначение компьютера и особенности его комплектации

Чтобы приобрести качественную технику, необходимо обратить внимание на предложения проверенных и надежных интернет-магазинов (например, exe.ua). Вся продукция, представленная в его каталоге, является сертифицированной. Заказать необходимое техническое устройство или информационный продукт (компьютер, планшет, смартфон, программное обеспечение и многое другое) имеют возможность покупатели, проживающие в любом городе Украины.

Перед выбором подходящего ПК необходимо решить, для каких целей планируется его покупка. Устройства этого типа могут быть предназначены для домашнего или офисного использования, а также эксплуатироваться в качестве игрового инструмента. Эти виды компьютерной техники имеют определенные различия, мощностные характеристики, а также индивидуальный набор функциональных возможностей. Общей для них является комплектация, предусматривающая наличие следующих элементов:

материнской платы;

видеокарты;

процессора;

оперативной памяти;

твердотельного накопителя или жесткого диска;

блока питания и корпуса.

Преимущества покупки в exe.ua

Интернет-магазин предлагает различные виды компьютеров и комплектующих по приемлемым ценам. На все товары предоставляется гарантия. В каталоге exe.ua представлены современные ПК производства известных мировых брендов.

Заказы через сайт интернет-магазина принимаются в круглосуточном режиме. Покупатели имеют возможность выбрать наиболее удобную форму расчета из разнообразия доступных вариантов. Доставка осуществляется по всей территории Украины транспортными компаниями. Заказы, которые отправляются в другие города, имеют минимальный лимит, равный сумме в 150 грн. Жители Киева могут забрать технику в пункте самовывоза.