|Число погибших при пожаре в ТРЦ Кемерово превысило 60 человек
|26.03.2018 12:48
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По уточнённым данным, в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово погибло более 60 человек. Об этом сообщает со ссылкой на замглавы МЧС РФ Владлена Аксенова.
«Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы»,- сказал Аксёнов на селекторном заседании.
По его словам, в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание.
«Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют», — отметил он.
Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов пообещал, что власти оплатят все затраты по похоронам погибших, а по пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.
Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко , что по делу о пожаре задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, начался пожар.
«Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — добавила она.
По последним данным, число погибших увеличилось до 64, пишет . В отдельных точках торгового центра огонь не потушен до сих пор.