В сети появился новый случай известного мультсериала "Симпсоны", который получил озвучку на закарпатском диалекте.

В этом эпизоде главного героя Гомера зовут Золик, а Мардж - Морику.

Стоит отметить, что серия была обнародована на YouTube-канале Munkach Bloggers. По сюжету, Морика посылает своего жена Золика на заработки в Чехию. Он же отправляется в пивную, где жалуется друзьям.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, знаменитый анимационный сериал "Симпсоны" почтил память британского ученого Стивена Хокинга . Он часто становился приглашенной звездой данного проекта и называл "Симпсонов" лучшим шоу на американском телевидении.

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