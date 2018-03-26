Немеют по ночам руки: не стоит медлить с лечением По теме: Онемение рук (или по-медицински парестезия) — довольно часто встречающееся ощущение дискомфорта, которое проявляется преимущественно в ночное время. Основные его признаки — ноющая боль и покалывание, пишет со ссылкой на . Нередко ночью человек просыпается, боль и чувство онемения мешают спать дальше. При шевелении пальцами покалывание сначала усиливается, болезненные ощущения возрастают, потом постепенно проходят, и можно спать дальше. Согласно статистике до 45 % населения испытывают болезненные ночные парестезии. Общепринято считать, что причина онемения рук во время сна — это неправильное кровообращение в конечностях. Но чем оно вызвано? Почему во сне немеют руки Конечно, если рука однажды затекла из-за неудобного положения тела во время сна, переживать не стоит. Но если руки во время сна затекают каждую ночь и постоянно мешают спать, следует обратиться к специалисту. Вот какие проблемы должны вызывать озабоченность. Если немеют руки во сне и после сна. Ели руки немеют одновременно. Если ночью немеет только левая рука или только правая рука. Одновременно с приступом парестезии ухудшается зрение. Неприятные ощущения могут быть очень разнообразными по своей локализации. Очень редко можно встретить онемение всей руки. Чаще немеет какая-то ее часть, что полностью зависит от причины болезни. Синдром запястного канала

Возникает при сдавливании нервов, идущих к кисти, в узком канале, образованном костями запястья. Причиной может служить постоянная однотипная нагрузка на кисти (работа за компьютером, игра на музыкальных инструментах). При этом наблюдается онемение всей кисти либо ее частей строго ниже запястья, иногда наблюдается онемение пальцев рук. Вышележащие отделы руки в патологический процесс не вовлекаются.

Шейный остеохондроз

Шейный остеохондроз, спондилез, грыжа либо протрузия межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночного столба, особенно когда патологический процесс локализуется в нижних шейных сегментах (от С5 до С7). Именно из этой части спинного мозга выходят нервы, идущие к рукам. При этом в зависимости от страдающего нервного корешка онемение рук во сне может локализоваться: по внутренней поверхности руки, от плеча до кончиков 5-го и половины 4-го пальцев кисти (С7); по задней стороне плеча и предплечья, задней поверхности 2-го и 3-го пальцев (С6); по боковой части руки до большого и указательного пальцев (С5).

Полиартрит мелких суставов кисти

Характеризуется наличием проявлений лишь в пальцах. Сахарный диабет и другие нарушения обмена веществ

Онемение при этом имеет восходящий характер, начинается с более удаленных отделов и постепенно, со временем, поднимается вверх по руке. Происходит это по мере вовлечения более крупных сосудов. Поражаются обычно сразу две руки, ощущения симметричны. Заболевания сердца

Здесь следует обращать внимание на то, какая именно рука немеет. При возникновении неприятных ощущений в правой руке, это с большим процентом вероятности можно списать на шейный остеохондроз. А вот онемение левой руки может быть признаком серьезных проблем с сердцем, таких как стенокардия или инфаркт. Если онемение левой руки возникло вдруг, особенно ночью, и не проходит в течение часа, обратиться к врачу надо обязательно. Что делать, если во сне немеют руки Проверь подушку и матрас, насколько они способствуют комфортному положению во время сна. Проверь пижаму, чтобы узкая пройма рукавов не пережимала ночью конечности. Проконтролируй положение тела во время сна. Совет редакции Чтобы избавиться от онемения рук, необходимо улучшить ток крови по сосудам. С этой задачей помогут справиться регулярные физические нагрузки. Длительные пешие прогулки и утренняя зарядка помогут устранить дискомфортные ощущения, возникающие в верхних конечностях во время сна. Также неплохо поможет курс лечебного массажа, но лишь после установки точного диагноза. Физиотерапевтические процедуры Магнитотерапия шейного отдела Фонофорез, дарсонвализация рук Парафин на кисти рук, предплечья Электрофорез с лидазой на область запястного канала Народные средства Контрастные ванны. Поочередно опускай кисти рук в холодную и горячую воду. После этого руки нужно растереть скипидарной мазью и надеть на них теплые косметические перчатки. Сварив кашу из тыквы, наложи горячую массу на всю руку от шеи и оберни одеялом. Повторяй процедуру до облегчения состояния.

Одну часть багульника залей тремя частями уксусной кислоты и поставь смесь на неделю-две в темное помещение. Когда настой будет готов, растирай им руку до полного исчезновения неприятных ощущений.

Если онемение рук происходит постоянно, то стоит задуматься об укреплении сосудов. Для этого утром желательно выпивать натощак стакан горячей воды. При онемениях, возникающих на фоне невралгий или радикулитов, можно делать ванночки из отвара березовых почек, коры дуба или осины (на 1 л воды возьми столовую ложку сырья и 5–6 столовых ложек соли). Делай ванночку в течение 25–30 минут, затем надень на руки перчатки или теплые (лучше шерстяные) носки и оставь их на всю ночь. За курс следует сделать 12–15 таких ванночек. Профилактика онемения рук Для профилактики онемения рук нужно усиливать мышцы, удерживающие межпозвоночные диски. Для этого имеются умышленно разработанные упражнения, выполнять которые можно только под присмотром врача. Но профилактику онемений следует начинать еще до консультации у специалиста. Сделать это помогут простые действия. Исключи длительное ношение рюкзака или тяжелой сумки на плече. Избегай длительного сидения с рукой, переброшенной через спинку кресла или стула. Откорректируй свое положение в рабочем кресле так, чтобы оно было удобным, особенно для рук (лучше вообще избегать выполнения работ, связанных с долгим подъемом рук выше уровня сердца). Делай кратковременные перерывы в работе для того, чтобы выполнить упражнения с элементами вытягивания позвоночника и встряхиваниями рук. Неплохо также 2–3 раза в день расслабляться в положении лежа. В пищевом рационе обязательно должны присутствовать рыба, морепродукты, орехи, семечки. Если онемение рук ночью продолжается, незамедлительно обследуйся и проконсультируйся у врача. Подобные симптомы лучше не оставлять без внимания, ведь они могут перейти в серьезное хроническое заболевание. Возможно, в некоторых случаях придется сменить работу.











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