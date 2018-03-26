"РИА Новости" сообщает, что причины вызовов российских послов в МИДы ряда стран не указаны. Российских послов вызвали в МИДы четырех стран ЕС Фото: ЕРА Причины вызовов не указаны.Посольства РФ в Латвии и Польше подтвердили это РБК, представитель дипучреждения в Эстонии сказал, что не располагает такой информацией.Издание The Times со ссылкой на источники писало, что в связи с отравлением в английском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выслать сотрудников российских дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза.4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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