Прокуратура разоблачила схему ввоза в Украину автомобилей Porsche, которые разбирались на запчасти

Прокуратура АР Крым вместе со Службой безопасности Украины ликвидировали незаконную схему ввоза в Украину элитных автомобилей с иностранной регистрацией вне таможенного контроля, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины покупал в Объединенных Арабских Эмиратах автомобили, в основном марки Porsche Cayenne и отправлял в Украину. По прибытии данных автомобилей на Одесскую таможню, получатель груза (брокерская компания), отказывалась от их получения в пользу вышеуказанного гражданина Украины, однако, в документах отмечала его уже жителем Приднестровья", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

После этого, по ее словам, данный житель Приднестровья через одного из частных нотариусов г.Киев оформлял доверенности на ряд лиц, которых уполномочивал перевезти вышеуказанные автомобили на территорию Приднестровья.

В дальнейшем, при содействии работников Одесской таможни ГФС автомобили беспрепятственно выезжали из Украины в Приднестровье и через короткое время снова въезжали в Украину, однако уже в таможенном режиме временного ввоза нерезидентом, что давало автомобилям возможность легально находиться на территории Украины до 1 года.

"На завершающем этапе преступной схемы, автомобили перевозились в умышленно обустроенное помещение в г.Киеве для их дальнейшей разборки на запчасти, после чего незаконно реализовывались", - сообщила Л.Сарган.

Она отметила, что такой механизм позволял организаторам схемы ввозить автомобили в Украину, не платя обязательные таможенные платежи, налоги и сборы.

Прокуроры и оперативники провели 11 санкционированных обысков, по результатам которых изъяты три автомобиля Porsche Cayenne, 14 двигателей и большое количество запчастей к автомобилям данной марки, а также документы. Продолжается досудебное расследование.