Очередное перемирие на Донбассе, объявленное в связи с пасхальными праздниками, должно начаться 30 марта в 00.01 по киевскому времени, сказано в заявлении трехсторонней контактной группы. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года 00.01 по киевскому времени", – сказано в сообщении.Группа подчеркивает важность соблюдения приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня, отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменения ответного огня."В частности, строгого запрета ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и около них, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения… Повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", – говорится в заявлении группы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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