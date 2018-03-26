|Группе сотрудников Охматдета инкриминируют присвоение лекарств на сумму 8 млн грн
|26.03.2018 13:03
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Заведующей аптечного склада сообщили о подозренииСемь сотрудников детской больницы МЗ Охматдет подозревают в присвоении лекарств на сумму около 8 млн. гривен.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Расследование установило злоупотребления служебным положением заведующей аптечного склада, которая с 2012 по 2015 год присваивала лекарства под предлогом их выдачи больницы на сумму около 3 миллионов гривен. Ей сообщили о подозрении.
Отмечается также, что в рамках этого же уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении шести старшим медицинским сестрам отделений детской больницы, которые являются "материально ответственными лицами, наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн. гривен " .
Напомним, в октябре прошлого года в столице была разоблачена владельца аптеки , незаконно сбывал подконтрольные лекарственные средства.