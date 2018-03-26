Заведующей аптечного склада сообщили о подозрении

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Расследование установило злоупотребления служебным положением заведующей аптечного склада, которая с 2012 по 2015 год присваивала лекарства под предлогом их выдачи больницы на сумму около 3 миллионов гривен. Ей сообщили о подозрении.

Отмечается также, что в рамках этого же уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении шести старшим медицинским сестрам отделений детской больницы, которые являются "материально ответственными лицами, наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн. гривен " .