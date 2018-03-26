В российской армии теперь учат не только воевать, но и пользоваться социальными сетями, сообщает со ссылкой на .

Руководство армии придумало довольно странные правила пользования соцсетями, которые раздают российским военным.

Об этой инструкции в своем блоге сообщил прежний российский военнослужащий Денис Мокрушин.

«Памятка для военнослужащих по пользованию социальными сетями. Вот такие информационные памятки нынче размещают на досках информации в казармах», — отметил он и продемонстрировал фотографию инструкции.

Среди прочего в ней военным рекомендуют проводить в социальных сетях поменьше времени, не публиковать данные о своем местонахождении, роде службы и так далее.

Военнослужащим говорят, что их активность в соцсетях якобы влияет на информационную безопасность российской армии и престиж военной службы.

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