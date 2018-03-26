Адвокаты Дмитрий Бугай и Виктор Чевгуз посетили Надежду Савченко в следственном изоляторе, а ее сестра Вера оставила для нее передачу.

«Мы согласовали апелляционную жалобу. Сейчас в течение часа-полутора повезем и сдадим ее в Апелляционный суд. За пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение», – сказал Чевгуз на выходе из СИЗО одному из украинских телеканалов, передает «Украинская правда».

Бугай добавил: «Надежда Викторовна действительно объявила голодовку. Соответствующее обращение она написала руководителю этого учреждения» «Честно говоря, похудела, подурнела немного – но улыбается, держится», – отметил он.

Ранее Вера Савченко сообщила, что лично сестру не видела, но к ней пошли адвокаты.

«Мне дадут согласие, вероятно, когда следователь рассмотрит мое заявление. Мне и маме должны дать дозволение как ближайшим родственникам», – сказала она и добавила, что провела в СИЗО около часа.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

узнать о состоянии дел и ходе событий. Они так же подождали час со мной», – сказала Вера Савченко. «Апелляционную жалобу будем подавать сегодня. И я так понимаю, что адвокаты сейчас по этому делу общаться с Надеждой. Я жду адвокатов, чтобы понять, когда будет апелляционный суд», – сообщила она. Надежда сестре ничего не передавала.

«Это невозможно», – сказала Вера. Относительно голодовки сестра нардепа лишь сказала: «Голодовка – это ее оружие против тоталитарных режимов как в Кремле, так и при этой власти, которая идет по следам Путина». На вопрос, что передали, Вера Савченко ответила: средства гигиены, стиральный порошок, шампунь, зубную щетку и пасту.

Не приняли электрочайник и коврик: «Можно только кипятильник» «Она просила передать воду – воду не приняли. Ее можно только покупать: кладешь деньги на счет – и сам арестант себе заказывает воду», – отметила сестра нардепа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира