Задержание народного депутата Украны Надежды Савченко является незаконным. Такое заявление сделал адвокат политика Виктор Чевгуз в эфире телеканала NEWSONE .

По словам правозащитника, действия Савченко умышленно спровоцировали для игры на камеру.

"В данном случае все было умышленно спровоцировано. Эти записи были сделаны в Донецкой области, куда умышленно пригласили Надежду. Эта запись была спровоцирована. Ей нечего было делать в той комнате. Четыре офицера были подставными, которые работают на СБУ", - подчеркнул адвокат.

Также, по его словам, если внимательно прослушать записи офицеры задают Савченко наводящие вопросы, чтобы отвечая на них, Надежда высказывала свое мнение. Там даже видно, как она дважды смотрит в камеру и улыбается.

"Она знала, что идет запись и подыгрывала им", - отметил Чевгуз.

Как сообщал svodka.net ранее, Шевченковский районный суд города Киева вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева.

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