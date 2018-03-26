Украинские правоохранители задержали "вора в законе" без гражданства "Рамаза Багдатского"

Киевские оперативники задержали и поместили "вора в законе", уроженца Грузии "Рамаза Багдатского" в пункт временного приема иностранцев в Черниговской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

"45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Мужчина, который в криминальной среде имеет статус "вора в законе", прибыл на территорию Украины в 2011 году - и сразу направился в столицу. За семь лет правоохранители несколько раз задерживали его и выдворяли за пределы нашей страны, но он возвращался с чужими документами", - говорится в обнародованном в понедельник столичным главком полиции сообщении.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, установлено, что "Рамаз Багдатский" поддерживал связь с другими "ворами в законе", на встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире..

"Направления, которыми пытался руководить уроженец Грузии - рейдерство и квартирные кражи", - рассказал А.Крищенко.

Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали "Рамаза Багдатского" на территории области.

"Учитывая, что мужчина не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных "вора в законе" будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины", - отметил А.Крищенко.