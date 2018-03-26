Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не может отстаивать украинские интересы на переговорах в Минске, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прежний премьер-министр Украины, экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах. По его словам, ситуация касается и Минских договоренностей в целом, так как люди, принимающие участие в переговорах, не уполномочены на подписание каких-либо соглашений. Кинах: При всем уважении к людям, которые принимают участие в этом процессе, – они не соответствуют требованиям и полномочиям Фото: uspp.ua Отвечая на вопрос, может ли кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук отстаивать украинские интересы на переговорах, Кинах сказал: "Думаю, однозначно нет. И это не только ситуация с Медведчуком"."Это касается Минских соглашений в целом (как "Минска-1", так и "Минска-2"). К сожалению, при всем уважении к людям, которые принимают участие в этом процессе, – они не соответствуют требованиям и полномочиям, которые зафиксированы, в том числе и в законодательстве Украины, с точки зрения международных переговоров и подписания тех или иных соглашений. Те же Минские соглашения, по сути, не прошли никакой процедуры, требуемой законодательством и Конституцией, включая ратификацию в парламенте", – заявил прежний премьер-министр.Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в формате трехсторонней контактной группы в Минске с участием Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На встречах также присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.С мая 2015 года Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.Президент Украины Петр Порошенко говорил на пресс-конференции в конце февраля, что Медведчук оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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