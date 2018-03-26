Все чаще перед молодыми семьями встает выбор – небольшая квартира в спальном районе Киева или полноценное жилье в пригороде

Доступная цена – выгодные условия

Не секрет, что в пригороде можно позволить себе больше. Стоимость квадратного метра квартир может быть в два или в три раза ниже, чем на столичном рынке.

Конечно, цена полностью зависит от развитости и популярности города. Например, в Вишневом или на Борщаговке и в спальных уголках столицы цена квадратного метра может не отличаться. Но если выбирать менее популярные поселки – вам удастся выгодно сэкономить.

Крюковщина – динамично развивающийся пригород столицы. Сейчас здесь массово строят большие полноценны новостройки-городки. В виду этого улучшается инфраструктура и транспортное соединение с поселком.

Лучшие стройматериалы для вашего комфорта

Теплота и тишина, - вот о чем мечтают большинство семей. Следующие в списке параметры – безопасность для здоровья и надежность новостройки.

ЖК Благород построен по монолитно-каркасной технологии с полнотелого кирпича. Поэтому дома не боятся природных катаклизмов и имеют строк эксплуатации свыше 100 лет.

Утеплен дом минеральной ватой. Данный материал устойчивый к возгоранию, к тому же, отлично пропускает воздух, позволяя стенам «дышать».

«Фишка» ЖК Благород – панорамные окна с видом на окрестности поселка. Это – не только красивый вид, но и много света в ваш дом.

Планировки квартир без излишества

Скошенные углы, большие коридоры, маленькие ванные и отсутствие балконов. В погоне за красивым фасадом столичные застройщики готовы пожертвовать самым главным – удобством своих жильцов.

Застройщик разработал несколько вариантов планировок для одно-, двухкомнатных и двухуровневых квартир. Все они ориентированы на комфортное проживание семей и учитывают последние тенденции в дизайне интерьеров. Вы можете быть уверенны, что эффективно задействуете все квадратные метры вашего жилья.

Удобная транспортная развязка

«Как добраться в город?» - таких вопросов у вас просто не возникнет. Вблизи ЖК расположена остановка общественного транспорта, который регулирует в направлении столицы.

Ближайшие станции метро – Теремки, Ипподром, Выставочный центр – расположены в 30 минутах езды.

Продуманная инфраструктура внутри комплекса

Все самое важное – рядом с домом. Во-первых, застройщик позаботился о комфорте своих жильцов. Первые этажи ЖК и пристройки отведены под коммерческие помещения. Также на территории ЖК будет работать детский сад и поликлиника.

Также за пределами комплекса вы можете посетить супермаркеты «Новус», «МегаМаркет».

ЖК Благород – нынешний комплекс комфорт-класса, предлагающий вам окунуться в мир гармонии и красоты, посетив одну из самых ярких новостроек пригорода. Мы уверены, что именно здесь вы найдете свой дом и сможете прожить лучшие моменты с вашей семьей.