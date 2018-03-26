|В Польше задержали российского шпиона
|26.03.2018 13:24
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Подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был вовлечен в получение евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу.
В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности 23 марта задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, информирует svodka.net.
Как сообщает TVP Info, подозреваемый интересовался деятельностью Министерства энергетики.
Отмечается, что имя задержанного — Марек В. Суд арестовал его
три месяца.
Как пишет «Польское радио», по словам представителя координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был вовлечен в получение евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу.
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Он также передавал российским спецслужбам информацию о будущих действиях польского правительства в деле газопровода Nord Stream 2.
Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран ЕС.
Мужчине предъявлено обвинение в шпионаже, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.