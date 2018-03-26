Американская модель Эмили Ратаковски показала фото с участием жена, актера Себастьяна Бир-Маккларда. Ратаковски выставила пятую точку Фото: emrata / Instagram трогает ее за ягодицы. Mr. Last Looks Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Мар 2018 в 4:58 PDT 23 февраля 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда.Ранее модель позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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