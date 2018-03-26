По информации СМИ, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Накануне в районе 01:00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки в Москве, передает «Московский комсомолец».

«Случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. Он был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался», — говорится в сообщении.

«Сергей Мавроди был госпитализирован сегодня поздно ночью. Он скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа. Однако врачей почему-то насторожили обстоятельства его смерти, — его тело направлено в судебный морг для вскрытия», — пишет в своем Telegram-канале Mash.

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Мавроди «прославился» организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ».

Самой известной финансовой пирамидой в РФ является МММ Сергея Мавроди. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а позднее объявлял о запуске новых проектов.

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