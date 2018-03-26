Известные украинские музыканты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян устроили в Таиланде вторую свадьбу, пишет Styler .

Пара поженилась в Украине в июне прошлого года. Однако тогда они не смогли отправиться в медовый месяц, следовательно решили сделать это сейчас и отправились в Таиланд. Во время романтического путешествия и была устроена брачная церемония - она проходила на украинском языке на морском побережье острова Ко Чанг (Остров Слона). Вместе с молодоженами находились их друзья и коллеги.

"Воспринимайте наш медовый месяц как произведение. Поэтому свадебная церемония была для нас словно кульминацией этого происшествия. Любовь - единственное настоящее приключение в жизни", - отметил Арсен Мирзоян.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Великобритании Гарри вместе с будущей женой, актрисой Меган Маркл разослали пригласительные на церемонию бракосочетания 600 гостям , также были отправлены 200 пригласительных на вечеринку в Frogmore House, которая пройдет вечером после мероприятия.

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