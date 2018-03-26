Война на Донбассе унесла жизни 212 бойцов Нацгвардии, - Порошенко 794 получили ранения С начала боевых действий на Донбассе погибли 212 бойцов Национальной гвардии Украины. Фото: 112.ua Еще 794 получили ранения. Об этом сообщил Президент Петр Порошеннко во время выступления, приурочпеного ко Дню Нацгвардии, пишет " Общественное ". "За время проведения антитеррористической операции 794 бойцы Нацгвардии получили ранения. Четверо из тех парней - 212 героев, погибших, получили высокое звание", - сказал Президент. Порошенко также вспомнил четырех военнослужащих Нацгвардии, погибших во время теракта возле Верховной Рады в сентябре 2015 года. "182 военнослужащего посмертно награждены государственными наградами. Трое из них ... удостоены высшей госнаграды - Героя Украины" , - подчеркнул он. Напомним, только, по данным Ирины Геращенко, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли 2383 украинских военных . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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