Погода, Новости, загрузка...
Война на Донбассе унесла жизни 212 бойцов Нацгвардии, - Порошенко
26.03.2018 13:27
Война на Донбассе унесла жизни 212 бойцов Нацгвардии, - Порошенко
794 получили ранения
С начала боевых действий на Донбассе погибли 212 бойцов Национальной гвардии Украины.
Война на Донбассе унесла жизни 212 бойцов Нацгвардии, - Порошенко Фото: 112.ua

Еще 794 получили ранения.

Об этом сообщил Президент Петр Порошеннко во время выступления, приурочпеного ко Дню Нацгвардии, пишет " Общественное ".

"За время проведения антитеррористической операции 794 бойцы Нацгвардии получили ранения. Четверо из тех парней - 212 героев, погибших, получили высокое звание", - сказал Президент.

Порошенко также вспомнил четырех военнослужащих Нацгвардии, погибших во время теракта возле Верховной Рады в сентябре 2015 года.

"182 военнослужащего посмертно награждены государственными наградами. Трое из них ... удостоены высшей госнаграды - Героя Украины" , - подчеркнул он.

Напомним, только, по данным Ирины Геращенко, за время вооруженного конфликта на Донбассе  погибли 2383 украинских военных .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить