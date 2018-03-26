Трехсторонняя контактная группа с урегулировании ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, передает .

“Трехсторонняя контактная группа с участием представителей определенных областей Донецкой и Луганской областей, признавая положительное влияние подтверждения на прекращение огня 2 марта 2018 года, подчеркивая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, имея в виду предстоящих пасхальных праздников и руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон: вновь подтвердить свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени),” — говорится в заявление Трехсторонней контактной группы.

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