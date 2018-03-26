Одной из основных проблем современности в Украине является тотальное нежелание нынешней власти исполнять законы, на фоне постоянных попыток изменить законодательство под собственные интересы.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Об этом в своем блоге на «Обозреватель» написал экс-глава финансового комитета парламента, народный депутат Сергей Рыбалка.

«Одна из основных проблем Украины, из-за которой миллионы простых украинцев не живут, а выживают, — власть не выполняет законы. А только подгоняет их под свои интересы», — написал он.

При этом депутат привел пример того, как в парламенте нашли голоса, чтобы изменить законодательство для назначения генерального прокурора, однако годами не могут провести необходимые для экономики страны законы.

«Помните, как меняли закон под нынешнего генпрокурора? Быстро и нахрапом. И запросто нашли голоса. А на законы для укрепления банковской системы и сохранения в будущем миллиардов средств государственного бюджета и накоплений граждан — голосов каждый раз не хватает», — отметил Сергей Рыбалка.

При этом, суды завалены работой, а слушания по делам уже планируют почти на год вперед, из-за затягивания с назначением судей.

Игнорирование сроков назначения на должности, по мнению депутата, уже стало своеобразным инструментом действующей власти в самых разных сферах.

«Страна превратилась в вечно исполняющих обязанности — людей, которые не отвечают за свою работу в полной мере. А плоды пожинают простые люди. Все начинается с малого. Каких только «исполняющих» у нас за это время не было — и.о. директора Департамента по вопросам люстрации Минюста, и.о. председателя Госгеонедра, и.о. главы «Укрзализныци», и.о. председателя Фонда госимущества. Можно вспоминать еще министров аграрной, информационной политики, здравоохранения», — написал он, вспомнив, кроме того, затягивание назначения главы НБУ, Центральной избирательной комиссии и т.д.

Экс-глава финансового комитета считает, что власть сознательно пользуется этим в своих интересах.

«Вспомним финансовое направление. Почти год не работал Совет НБУ — потому что власть просто не назначала новых членов. Ведь делить банковскую систему бесконтрольно под ковром было удобнее. Полномочия членов наблюдательных советов государственных банков также закончились 6 лет назад! Сколько мы не призывали, властное большинство не спешило их назначать. Опять таки, управляют без контроля. А потом мы удивляемся, что за годы независимости за счет налогоплательщиков туда влито 12 млрд долларов государственных средств. Как в пропасть. Да нам никаких кредитов МВФ не требуется. Только надо перестать воровать власти», — написал Сергей Рыбалка.

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