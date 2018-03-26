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СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена"
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26.03.2018 13:40
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Экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей Портнов,
вероятно, причастен к оккупации Россией части территории Украины,
заявил нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус. Портнов сейчас
проживает в Австрии Фото: Андрей Портнов / Facebook "СБУ начала
производство в отношении Портнова по статье "государственная
измена". Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже
ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене",
а соответствующие сведения внесены в Единый список досудебных
расследований", – написал он.Левус отметил, что Портнов,
вероятно, причастен к оккупации Россией части территории
Украины. "Об этом свидетельствует запись телефонного разговора
между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и председателем
Верховной Рады АРК Андреем Константиновым, который был зафиксирован
украинской разведкой 1 марта 2014 года. Во время разговора Глазьев
сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК
постановления, которое подготовил Портнов", – написал
депутат.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1916809141664997&id=100000077905605
В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет
причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета
Крыма во время оккупации полуострова.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Сейчас Портнов проживает в Австрии.
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